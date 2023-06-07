Власти рассказали, что нужно для восстановления ж/д сообщения с Янтарным

Для восстановления ж/д сообщения Калининграда с Янтарным необходимо активно улучшать инфраструктуру Янтарного: строить развлекательные центры, кинотеатры и т.п.

Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона на страничке главы Янтарного округа в «ВКонтакте».

Отмечается, что железнодорожники уже рассматривали возможность восстановления пригородного железнодорожного сообщения с Янтарным.

«Сейчас основной пассажиропоток в поселок только летом. Чтобы было основание для восстановления железнодорожного сообщения, необходимо строить в Янтарном инфраструктуру для круглогодичного отдыха – санатории, базы отдыха, кинотеатры, рестораны, кафе, развлекательные центры и так далее», - пояснили в министерстве.