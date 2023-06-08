В Калининградской области к концу года планируют ликвидировать все несанкционированные свалки

В Калининградской области планируют до конца 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки. Об этом министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин сказал в среду, 7 июня, на оперативном совещании в правительстве области.

- Необходимо предпринять все усилия по ликвидации выявленных и неликвидированных свалок в 2023 году, - сказал он.

Минприроды преимущественно выявляет несанкционированные свалки на земельных участках общего доступа. В случае, если мусор расположен на частной территории, то принимаются меры административного или профилактического характера.

Отмечается, что всего в 2022 году было ликвидировано 76 свалок, из которых 51 – силами министерства природных ресурсов региона.