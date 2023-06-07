В озеро Шенфлиз запустили белого амура

Очередной этап зарыбления озера Шенфлиз организовали члены клуба зимнего плавания «Янтарные моржи». В водоем запустили около 70 рыб, привезенных из Правдинска, где они были выращены в рыбоводном хозяйстве. Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель «Янтарных моржей» Кирилл Порошин.

- Мы очищаем водоем уже с 2016 года. Нынешний этап зарыбления стал уже пятым. Запустили белого амура и толстолобика. Эта рыба поедает растительность. Делаем все, чтобы озеро не превращалось в болото, чтобы вода была хорошая и чистая. Три года подряд мы заселяли раков.

Сейчас Шенфлиз – одно из чистейших озер, наверное, самое чистое в Калининграде, - сказал Кирилл.

Теперь моржи будут следить, чтобы рыбу не вылавливали сетями. А такое было, браконьерские сети спортсмены уже снимали.

- На удочку путь рыбаки ловят. Это можно, конечно. Но за порядком мы следим круглосуточно, - предупредил Кирилл Порошин.