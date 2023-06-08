В Калининградской области военные летчики учатся уводить самолеты от ударов высокоточным оружием

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Вывод самолетов из-под массированного удара высокоточным оружием «противника» отработали военные летчики в Калининградской области.

На первом этапе учения летчики поднялись в небо по тревоге и отработал задачи по оснащению самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ и Су-30СМ2 комплектами ракетно-пушечного вооружения.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, одновременно дежурные силы поднялись в воздух для обеспечения обороны аэродромов и вывода из-под авиационного удара основных сил соединения.

«Поднятые в небо истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ и провели воздушный бой с условным противником», - отметили в пресс-службе Балтфлота.

В ближайшее время экипажи бомбардировщиков выполнят условное и фактическое нанесение ракетно-бомбовых ударов по надводным и береговым целям.