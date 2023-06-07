Антон Алиханов призвал не поливать и не стричь газоны в Калининграде

Губернатор Калининградской области призвал не стричь газоны в городе и не тратить на них воду, которой может не хватить. Об этом Антон Алиханов сказал во время оперативного совещания в правительстве области.

- Заниматься стрижкой газонов в такую погоду… Зачем вообще их стричь? – обратился глава региона к заместителю главы городской администрации Игорю Шлыкову. – Полтора месяца воды нету ни капли. Прекратите заниматься ненужными вещами. Можно деньги сэкономить для городского бюджета. Других муниципалитетов это тоже касается. И поливать газоны не надо. Никакой воды может не хватить.

Также особое внимание губернатор попросил уделить поливу деревьев.

- Только поливать их надо либо поздно вечером, либо рано-рано утром, пока солнце не взошло, - сказал губернатор.