В Филинской бухте хотят построить слип и охранять его от нелегальных добытчиков янтаря и браконьеров

В Филинской бухте построят новый спуск для лодок. Его строительство предварительно оценивается от 70 до 100 миллионов рублей. Об этом сказал губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в правительстве региона в среду, 7 июня.

- Есть предложение по строительству слипа рядом со старым, чтобы не быть зависимыми ни от каких решений по лагерю. Это один из приоритетных вопросов – найти решение, и с учетом пожелания наших рыбаков слип сохранить, - сказал губернатор.

При этом глава региона попросил проработать вопросы наблюдения за объектом.

- У меня просьба – проработать вопрос с охраной и видеонаблюдением, чтобы мы контролировали, что уходит в море и что причаливает обратно. Имею в виду грузы. Это вопросы про нелегальную добычу янтаря и про нелегальную добычу водных биоресурсов. Иногда у нас люди не могут остановиться. Надо за этим внимательно смотреть, - сказал Антон Алиханов.

Он отметил, что, помимо Филино, была договоренность со Светлым и Янтарным организовать слипы.

- Так, чтобы это была государственная история, сопровожденная силовой составляющей и контролем с нашей стороны, - заключил губернатор.