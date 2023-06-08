В Калининграде зафиксировали чрезвычайную степень пожарной опасности пятого класса

.
По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Калининграда зафиксирована чрезвычайная степень пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ей присвоен 5 класс опасности.
На территории Калининграда введен особый противопожарный режим.
В частности, везде запрещено разведение костров, использование мангалов, использование пиротехнической продукции.
Нарушение требований пожарной безопасности сегодня влечет за собой наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей;
- на должностных лиц в размере от 30 до 60 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в размере то 60 до 80 тысяч рублей;
- на юридических лиц в размере от 400 до 800 тысяч рублей.
Все правила здесь.