В Калининградской области число новых рабочих мест увеличилось почти на 50%

Работодателями на Северо-Западе за последние 30 дней открыто почти 185 тысяч вакансий – это на 54% больше, чем в мае 2022 года.

При этом в Калининградской области по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 49%. Есть рост и по сравнению с апрелем.

Таковы результаты исследования hh.ru.

Больше всего в регионе вырос спрос на работников в сферах «Спортивные клубы и салоны красоты» (+218% новых вакансий), «Управление персоналом» (+90% новых рабочих мест), «Юриспруденция» (+76%), а также в сфере автомобильного бизнеса (+75%).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере продаж (+67%), у работодателей также высока потребность в бухгалтерах (+66% новых рабочих мест).

Сезонно в Калининградской области активно ищут работников фитнеса (+38% новых вакансий), юристов (37%), а также работников искусства (+33%).