В Калининграде ищут подрядчика для организации подсветки городских мостов

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде решили капитально отремонтировать систему освещения Юбилейного и Высокого мостов, а также устроить архитектурную подсветку. Информация об электронном аукционе появилась на Электронной площадке России. Цен контракта составляет 41 млн рублей.

«Скоро ждем еще и появление лота на аналогичные работы по Медовому и Деревянному мостам», - отметили в мэрии города.

Сообщается, что речь идет о мероприятиях по внедрению в городе тур-кода.

Туристский код – это отдельное пространство города с интересными и привлекательными для туристов местами, объединенными единой системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой.