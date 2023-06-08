В Калининграде 8 июня обещают до +29 градусов

В Калининградской области по-прежнему засушливая погода. В четверг, 8 июня, ожидается малооблачная погода и без осадков.

По данным группы «Погода и метеоявления в Калининградской области», температура воздуха в Калининграде и муниципалитетах поднимется до +26...+28°С, местами до +29°С.

Ветер переменных направлений, слабый.

Напомним, по сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Калининграда зафиксирована чрезвычайная степень пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ей присвоен 5 класс опасности.

На территории Калининграда введен особый противопожарный режим.

В частности, везде запрещено разведение костров, использование мангалов, использование пиротехнической продукции.