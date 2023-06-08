Антон Алиханов – об онкоцентре: Через месяц объект будем сдавать

Онкоцентр, который строят под Калининградом в поселке родники, будут сдавать через месяц. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своем Телеграм-канале в четверг, 8 июня.

- В онконцентр все оборудование поставлено. Заканчиваем этот объект. Думаю, в течение месяца окончательно все оборудование небольшое – компрессорная часть, другое – будет на площадке, и мы этот объект будем сдавать уже, - сказал губернатор.

В структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.