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НовостиОбщество8 июня 2023 7:59

Антон Алиханов: «Уже за месяц купить билет на самолет из Калининграда проблематично»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Выбраны субсидированные авиабилеты из Калининграда, уже за месяц купить билет на самолет проблематично, необходимо увеличение провозных мощностей. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своем Телеграм-канале в четверг, 8 июня.

- Ежедневно аэропорт «Храброво» принимает и отправляет порядка 80 рейсов. Понимаю, что часто за месяц купить билет на самолет проблематично, уже выбраны практически полностью все наши субсидированные билеты, - сказал губернатор.

Антон Алиханов отметил, что работает с Минтрансом по вопросу увеличения провозных мощностей и субсидирования перелетов.

- В ближайшее время планирую встретиться с руководством «Аэрофлота», скорее всего, на Петербургском экономическом форуме, чтобы, в том числе, обсудить возможности увеличения размеров самолетов, которые ставятся на рейсы, чтобы провозные мощности у нас росли, - сказал губернатор.

Антон Алиханов отметил, что сегодня из Калининграда можно улететь в 18 городов России.