В Светлогорске вор разбил окно и вытащил из квартиры стиральную машину

Инцидент случился в Светлогорске на улице Фруктовой – там обокрали квартиру. Как выяснили полицейские, кто-то повредил окно, проник в квартиру, откуда вынес стиральную машину и другое имущество.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, был задержан 31-летний местный житель.

Как выяснилось, он знал, что в квартире долгое время никто не живет. Мужчина нашел покупателя, которому продал стиральную машинку.

На следующий день он вынес из квартиры люстру и набор тарелок. Люстру он разбил, а похищенную посуду полицейские изъяли.