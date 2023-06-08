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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:50

В Светлогорске вор разбил окно и вытащил из квартиры стиральную машину

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Светлогорске на улице Фруктовой – там обокрали квартиру. Как выяснили полицейские, кто-то повредил окно, проник в квартиру, откуда вынес стиральную машину и другое имущество.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, был задержан 31-летний местный житель.

Как выяснилось, он знал, что в квартире долгое время никто не живет. Мужчина нашел покупателя, которому продал стиральную машинку.

На следующий день он вынес из квартиры люстру и набор тарелок. Люстру он разбил, а похищенную посуду полицейские изъяли.