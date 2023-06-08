В Калининградской области браконьеров оштрафовали на 168 тысяч рублей

В Калининградской области в период с 1 мая по 7 июня провели 42 рейда по борьбе с браконьерством. Было вскрыто 40 административных правонарушений. При этом два материала на браконьеров направили в следственные органы.

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 168 тысяч рублей.

В результате рейдов было арестовано 15 единиц запретных орудия лова, 3 транспортных средства, 30 кг рыбы более чем на 32 тыс. рублей.

Напомним, на территории Калининградской области с 20 апреля по 20 июня проводится двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб.