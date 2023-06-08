Воду в Полесске обещают дать к полудню 8 июня

Весь город Полесск продолжает вторые сутки жить без воды. Водоснабжение было прекращено на всех улицах 7 июня. Работы панировали завершить к вечеру среды, однако, не получилось. Новый срок – 12:00 8 июня. Об этом сообщает областной «Водоканал».

«Работы в Полесском городском округе по очистке и дезинфекции резервуаров чистой воды будут завершены сегодня до 12:00», - говорится в официальном сообщении предприятия.

«Водоканал» организует подвоз воды населению по адресам:

Полесск, ул. Театральная, 21 (Дом социального ухода) с 14:00 до 17:00

Полесск, ул. Калининградская, 14 (ООО «Квартал 39») с 09:00 до 18:00

Полесск, ул. Театральная 12 (МБУ «Полесский КДЦ») с 09:00 до 18:00.

Телефон горячей линии (круглосуточно): +7 (4012) 555-151, доб.1.