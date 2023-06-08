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НовостиОбщество8 июня 2023 8:13

Из-за засухи в Калининградской области ввели запрет на посещение лесов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области ввели запрет на посещение лесов. Об этом утром 8 июня сообщает Минприроды региона.

«В связи с экстремальными погодными явлениями вводится запрет на посещение лесов в Калининградской области гражданами с сегодняшнего дня на 21 день. Просим граждан отнестись с пониманием», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что мера вводится в целях обеспечения безопасности государственного лесного фонда и исключения риска для «лесных» населенных пунктов.

Пожары сейчас, в период засухи, могут быть крайне опасны.

Штраф за нарушение запрета – от 15 до 30 тыс рублей на физических лиц.