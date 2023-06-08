В Калининграде из арбалета подстрелили голубя, его спасли волонтеры

Стрела, которую достали из птицы. Фото: Биосфера Балтики

В Калининграде неизвестные подстрелили голубя из арбалета. Инцидент случился в выходные дни. Пострадавшую птицу заметил и приютил местный житель. Голубя передали в организацию «Биосфера Балтики».

«Голубя отвезли в клинику. Он оказался счастливчиком: арбалетный болт прошел через мягкие ткани, задев связки на ноге. Кости и внутренние органы не пострадали», - рассказали в «Биосфере Балтики».

Мужчина, который спас птицу и забрал ее к себе, несколько дней заботился о голубе: поил и кормил. Арбалетную стрелу самостоятельно он удалять не стал, а обратился к специалистам.