Между Петербургом и Калининградской областью будут курсировать два дополнительных парома

В июне на линию Усть-Луга – Балтийск встанут два дополнительных судна. Об этом глава региона Антон Алиханов сообщил в своем телеграм-канале в четверг, 8 июня.

- В этом месяце мы ждем дополнительные суда. Два точно придут. Это суда, которые купили наши местные, калининградские компании благодаря кредитным средствам, выделенным в прошлом году правительством РФ, - сказал губернатор.

По словам главы региона, сейчас между Ленинградской и Калининградской областями курсируют 20 судов: 3 крупных железнодорожных парома, 2 танкера, 15 сухогрузов.

Ведутся переговоры о подготовке к реконструкции причалов, о расширении возможностей.