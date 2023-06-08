Эстакадный мост в Калининграде будут ремонтировать 4 года за 9 миллиардов рублей

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Фото: мэрия Калининграда
На капитальный ремонт эстакадного моста в Калининграде потребуется 9 млрд руб. Как рассказали в пресс-службе мэрии, это почти половина городского бюджета за год.
Между тем подписано постановление, обязывающее найти эту сумму.
В мэрии рассказали, что уже в этом году приступят к разработке проекта.
Сами работы планируют начать в 2026 году, и продлятся они до 2029 года.
«Сложный и дорогой объект. Хорошо, что к тому времени уже достроим дублер двухъярусного моста», - заключили в городской администрации.