Эстакадный мост в Калининграде будут ремонтировать 4 года за 9 миллиардов рублей

. Фото: мэрия Калининграда

На капитальный ремонт эстакадного моста в Калининграде потребуется 9 млрд руб. Как рассказали в пресс-службе мэрии, это почти половина городского бюджета за год.

Между тем подписано постановление, обязывающее найти эту сумму.

В мэрии рассказали, что уже в этом году приступят к разработке проекта.

Сами работы планируют начать в 2026 году, и продлятся они до 2029 года.

«Сложный и дорогой объект. Хорошо, что к тому времени уже достроим дублер двухъярусного моста», - заключили в городской администрации.