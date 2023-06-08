Власти хотят увеличить ассортимент товаров из Белоруссии в супермаркетах Калининградской области

В супермаркетах Калининграда и области власти хотят видеть больше продуктов из Белоруссии. Ассортимент их будут увеличивать. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, подводя итоги поездки в Белоруссию.

«На международной сельскохозяйственной выставке «БЕЛАГРО-2023» провели переговоры с производителями продуктов питания – будем увеличивать ассортимент белорусских товаров на наших торговых полках (не только продуктов питания, но и строительных материалов, техники и прочего)», - написал глава региона.

Он отметил, что «здоровая конкуренция должна позитивно влиять на цены в торговых сетях».

Также во время оперативного совещания в правительстве губернатор поручил министерству экономики и минсельхозу отработать вопрос с поставкой продуктовых товаров из Белоруссии в торговые сети Калининградской области.