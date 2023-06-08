Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 8 июня

В Калининграде в четверг, 8 июня, запланирован ряд отключений электроснабжения. Для модернизации оборудования подстанций сегодня до 16.00 отключены от электроснабжения потребители на:

-ул. Хрисанфова 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,

ул. Гавриленко16,18,21,23,25,27,29,

ул. Габайдулина 15,17,19,21,23,25,28,31,32, 36,38,40,44,52,56.

С 13.30 до 18.00 без света:

ул. Пугачева 15,17-33а,20-20а,35-39,

ул. Офицерская 20-22,24-36,27-29,31-33,34,38-40,

ул. К. Маркса 33-39,41-43.

Также, по данным мэрии города, для установки водомерного узла до 15.00 перекрыта подача холодной воды в дома по ул. Грекова 3 и пр-кту Мира 46-48;

Ул. Красная, 19, осталась без воды до 18.00.