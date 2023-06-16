На стадионе «Калининград» проведут первый фестиваль волонтеров

На стадионе «Калининград» 18 июня в 12.00 стартует первый в регионе Фестиваль добровольчества «#Мывместе».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в течение дня жителям расскажут о возможностях в сфере добровольчества, о том, как стать волонтером, о волонтерских организациях.

«На стадионе более 40 некоммерческих организаций региона соберутся, чтобы рассказать о своей деятельности всем желающим. Возрастных ограничений нет», - рассказали организаторы.

Посетить фестиваль можно, пройдя предварительную регистрацию.