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НовостиОбщество8 июня 2023 10:31

В Калининграде за неделю демонтировали больше 20 незаконных рекламных конструкций

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде за первую неделю июня демонтировали 22 незаконные рекламные конструкции, установленные и эксплуатируемые без разрешения. Как уточнили в мэрии города, щиты и баннеры были убраны собственниками добровольно.

Так, владельцы самостоятельно сняли баннерные панно на Ленинском пр., 159, Ал. Смелых, 74, Багратиона, 158, пл. Калинина, 13.

Также теперь нет незаконных указателей на ул. Невского, 48, Арсенальной, 8, Горького, 162, Куйбышева, 78 и 187. Демонтированы световые короба на Аллее Смелых, 74, и площади Калинина, 11-15.