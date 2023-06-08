В Калининграде проведут аукцион по продаже редких янтарных самородков-гигантов

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Открытый аукцион по продаже уникального янтаря проведет Калининградский янтарный комбинат. На торги, которые пройдут в конце июня в рамках AmberForum 2023, будет выставлено сразу несколько редких видов янтаря общей стартовой стоимостью в 16,9 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе комбината, к уникальным относятся самородки весом более 1 кг.

На аукцион будет выставлено 24 самородка, добытых с 2019-го по 2022 год. Из них самый легкий по весу – килограммовый самородок «Танкист», а самый тяжелый – «Московский», который обнаружен в 2022 году и весит 1826 г – его стартовая цена 850 тыс. рублей.

Также с молотка уйдут инклюзы и образцы камней каплевидной формы. Все они крайне редко встречаются в природе.

Всего на аукционе уникального янтаря выставляются 70 лотов. 22 июня будет организована продажа самородков, 24 июня – инклюзов и «капель».

Участие в торгах примут как российские, так и иностранные покупатели.