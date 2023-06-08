В Заливино завершили реставрацию маяка 1908 года постройки

. Фото: Музей Мирового океана.

На башне маяка в Заливино в Полесском районе завершена первая за 115 лет реставрация. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, объектом которого маяк Заливино является с 2020 года.

«Проведено дополнительное усиление башни, вычинка кирпичной кладки, домастиковка кирпича, восстановление швов, очистка поверхности башни и ее гидрофобизация», - рассказали в музее.

Восстановлены ступени входа в домик смотрителя и в северную пристройку в башню.

- Ремонт на башне маяка проводился впервые с даты ее постройки, то есть с 1908 года. Маяк простоит еще не один десяток, а может быть, и сотню лет, - сказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.