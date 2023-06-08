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НовостиОбщество8 июня 2023 11:23

Власти Балтийска рассказали о затоплении в парке имени Головко

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Балтийский городской округ

Власти Балтийска решают возникшие проблемы с затоплением в городском парке им. А. Головко. Там выявили «избыточно увлажненные участки», что свидетельствует о неисправной работе водоотводной системы.

Как рассказали в администрации Балтийского округа, территорию парка обследовали вместе с сотрудниками Агентства мелиорации Калининградской области.

«Чтобы ликвидировать затопление, в этом году расчистим парк от поросли, а после подадим заявку на проектирование насосной станции с обустройством напорной канализации в ров крепости Цитадель через имеющуюся ливневую канализацию», - рассказали в администрации.