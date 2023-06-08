Стало известно, как запрет на посещение лесов Калининградской области коснется нацпарка «Куршская коса»

Территорию национального парка «Куршская коса», как и прежде, можно посещать. Запрет на посещение региональных лесов на парк не распространяется.

Об этом рассказала «Комсомолке» руководитель пресс-службы «Куршской косы» Ольга Большакова.

- Как и прежде, Куршскую косу можно посещать. Ограничений по посещению лесов нет. Но со строгим соблюдением правил! Решено закрыть пикниковое место на озере Чайка. Костры там жечь нельзя. В мангалах тоже нельзя, - говорит Ольга Большакова.

Она также отметила, что людей. Курящих в лесу косы и на экологических тропах, будут серьезно штрафовать.

В Калининградской области ввели запрет на посещение лесов. Об этом утром 8 июня сообщает минприроды региона.

«В связи с экстремальными погодными явлениями вводится запрет на посещение лесов в Калининградской области гражданами с сегодняшнего дня на 21 день. Просим граждан отнестись с пониманием», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что мера вводится в целях обеспечения безопасности государственного лесного фонда и исключения риска для «лесных» населенных пунктов.