В Балтийском море проходят масштабные учения корабельной ударной группы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийском море проходят учения – ракетные корабли выполняют электронные пуски комплексами «Калибр» по надводным и береговым целям, объектам условного противника. В тренировочных мероприятиях участвуют корабли «Град», «Зеленый Дол», ракетные катера «Чувашия» и «Димитровград».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, все назначенные цели были успешно поражены.

К оперативному учению Балтийского флота привлечено до 40 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Кроме того, в маневрах задействовано свыше 3.5 тысяч военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.