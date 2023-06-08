МегаФон первым запустил сеть LTE, покрывающую средневековый замок Шаакен

МегаФон первым среди операторов связи запустил сеть LTE в поселке Некрасово, где располагается музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» – популярная достопримечательность туристического маршрута по Калининградской области.

Построенная телекоммуникационная инфраструктура поддерживает современные стандарты связи и позволяет жителям поселка и многочисленным гостям средневекового прусского замка пользоваться популярными и социально значимыми интернет-сервисами. Введенное в эксплуатацию оборудование работает в диапазоне 1800 МГц. За счет проникающей способности частоты данного диапазона обеспечивают наилучшее покрытие сети как снаружи, так и внутри помещений, а также предоставляют доступ к высоким скоростям мобильного интернета. Теперь как местное население, так и путешественники могут пользоваться в локации услугами оператора на максимальных скоростях до 100 Мбит/с.

Одновременно с ростом скорости передачи данных в поселке существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети – даже при повышенной нагрузке абоненты получат высокое качество связи. Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора.

«Мы регулярно анализируем данные интернет-трафика и отмечаем изменение онлайн-привычек абонентов: пользователи стали смотреть больше видео в высоком качестве, играть в мобильные игры, использовать видеозвонки, передавать в мессенджерах огромные файлы. Чтобы успевать за растущими потребностями своих клиентов, мы устанавливаем новые базовые станции и увеличиваем пропускную способность существующих. Построенная в Некрасово инфраструктура позволит туристам в моменте делиться фото и видео в социальных сетях, а местным жителям пользоваться связью наравне с горожанами: работать и учиться удаленно, делать онлайн покупки», - комментирует Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининграде.

МегаФон активно развивает инфраструктуру в Калининграде и покрывает сетью LTE важные туристические локации региона. Так, с начала 2023 года оператор построил сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса», запустил 4G в поселках Заливино, где располагается маяк Риндерорт, и Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны. Результаты проведенных работ в своем исследовании оценила международная компания Ookla. В первом квартале 2023 года МегаФон в Калининградской области имеет лучшие показатели скорости мобильного интернета, опережая ближайшего конкурента на 91%.

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