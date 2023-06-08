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НовостиПроисшествия8 июня 2023 15:54

В Калининградской области обнаружили 16 тысяч пачек контрафактных сигарет

Все табачные изделия изъяли полицейские
Сергей Богров

Крупную партию нелегальных сигарет обнаружили в Краснознаменском районе. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, свыше 16 тысяч пачек табачного изделия, не имеющих акцизных и специальных марок, нашли при обыске жилого помещения в поселке Добровольске.

- Приблизительная стоимость изъятого товара составляет свыше миллиона рублей. Образцы указанной продукции направлены на исследование, - рассказали в полиции.

Отметим, что склад контрафакта обнаружили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере».

Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства и лиц, причастных к этому делу.