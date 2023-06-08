В «Балтику» перешел соотечественник Криштиану Роналду

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» объявила о приглашении 24-летнего португальского опорного полузащитника Жоау Ламейры.

- Жоао является воспитанником Академии «Фейренсе». Пять сезонов провел в системе «Порту», - сообщает пресс-служба клуба.

Новичок «Балтики» выступал за «Порту Б», «Лейрию», «Коимбру», «Реал СК». В 2016 году Жоао выиграл юношеский чемпионат Европы U17.

Последние два сезона Ламейра провел во Второй португальской лиге, защищая цвета «Торренса». В сезоне-2022/23 футболист сыграл 35 матчей, в которых сделал 4 результативные передачи.

Контракт с «Балтикой» подписан на три года.