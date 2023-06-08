Под Калининградом «Фольксваген» столкнулся с лосем, погибла пассажирка машины

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП произошло в 22 часа в среду, 7 июня. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, все случилось на 30-м километре трассы Калининград - Мамоново II. На дорогу перед ехавшим «Фольксвагеном» внезапно выскочил лось. Избежать столкновения 46-летнему водителю не удалось.

73-летняя пассажирка автомобиля, находившаяся на переднем сиденье, скончалась до приезда скорой. Пенсионерка не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель «Фольксвагена» получил травмы.