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НовостиПроисшествия8 июня 2023 16:30

Под Калининградом «Фольксваген» столкнулся с лосем, погибла пассажирка машины

Водитель получил травмы
Сергей Богров
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП произошло в 22 часа в среду, 7 июня. Как сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД, все случилось на 30-м километре трассы Калининград - Мамоново II. На дорогу перед ехавшим «Фольксвагеном» внезапно выскочил лось. Избежать столкновения 46-летнему водителю не удалось.

73-летняя пассажирка автомобиля, находившаяся на переднем сиденье, скончалась до приезда скорой. Пенсионерка не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель «Фольксвагена» получил травмы.