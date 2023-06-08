В лесах Калининградской области стали появляться медведи

Последний раз следы косолапого попадались два года назад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В леса Калининградской области с территории Литвы стали заходить медведи. Речь идет о молодых самцах.

- Это идет с 90-х годов. Он заходил через литовскую границу. Медведь был на наших охотничьих угодьях. Но, видимо, опять ушел туда же, - рассказал в интервью РИА «Балтик Плюс» председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин.

По словам Белкина, последний известный случай появления медведя на калининградской земле произошел два года назад. Тогда следы лап обнаружили в Краснознаменском районе.

- Сейчас строят на границах заборы и стены. Но для медведя это не препятствие. Судя по кадрам с белорусско-литовской границы, медведи их перелазят влет. И ничем их не остановить, - говорит эксперт.