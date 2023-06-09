В Калининграде на ул. Красной готовят «подушку» для брусчатого покрытия

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Красной в пятницу, 9 июня, начались работы по устройству основания для брусчатого покрытия проезжей части и тротуарного покрытия по нечетной стороне улицы. Как отмечают в мэрии, речь пока идет об участке от проспекта Мира до ул. Степана Разина.

Старые сети параллельно там меняет «Калининрадтеплосеть». Сейчас на Красной ведутся строительно-монтажные работы на участке от пр. Мира до К. Маркса. Устроено тротуарное покрытие по четной стороне.

Всего длина ремонтируемого отрезка улицы от пр. Мира до ул. Борзова составляет 1 740 метров.

На этом участке предусмотрено:

- устройство проезжей части из асфальтобетона 5 850 м2,

- устройство дорожного покрытия из брусчатого камня 5 300 м2,

- устройство покрытий тротуара из клинкерной плитки 13 850 м2,

- устройство покрытия велодорожки из плотного асфальтобетона 2 366 м2,

- озеленение территорий 4 293 м2.

Работы планируют завершить 9 декабря.