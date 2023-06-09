Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию, посвященную Майе Плисецкой

. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Калининграде состоится открытая лекция (16+), посвященная балерине Майе Плисецкой. Слушателей ждут в областной научной библиотеке в пятницу, 9 июня.

На лекции расскажут о жизни и непростом труде артистки.

«Первый брак Майи Плисецкой с артистом балета Марисом Лиепой продлился три месяца, но затем она встретила свою истинную любовь – композитора Родиона Щедрина, с которым они прожили вместе более 50 лет. Их любовь простиралась гораздо дальше личных отношений, они не раз работали вместе над новыми постановками», - рассказали организаторы.

Плисецкая танцевала на сцене Большого театра более 40 лет и создала немало запоминающихся образов: Китри в «Дон Кихоте», Кармен в «Кармен-Сюите», Одетта в «Лебедином озере» и Лебедь в «Умирающем лебеде».

Ведущей выступит искусствовед, член Ассоциации искусствоведов РФ Екатерина Илюшкина.

Начало лекции в 18:30. Вход свободный.