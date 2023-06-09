В Гурьевском районе обнаружили 6,2 га. зараженной земляники в полях

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В Гурьевском районе на территории, где фермер выращивает землянику, обнаружили заболевание растений антракноз. Популяция карантинного объекта выявлена Управлением Россельхознадзора в результате мониторинга.

Заразу обнаружили на насаждениях садовой земляники на землях сельхозназначения, на площади 6,2 га. Наличие карантинного объекта было подтверждено лабораторно.

Как сообщает пресс-служба Управления, было принято решение об установлении карантинной фитосанитарной зоны по антракнозу земляники.

«Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий проведение мероприятий по профилактике и борьбе с антракнозом», - отметили в Управлении.