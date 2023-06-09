В Калининграде выбирают название для нового сквера у зоопарка

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининграде у Зоопарка, на пересечении улиц Носова-Руставели-Брамса, завершаются работы в сквере. Территория принадлежит зоопарку, там собирают последние лестничные пролеты, укладывают настилы на дорожки и подключают фонари.

При этом до сих пор не решено, как будет называться сквер.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, калининградцы могут предложить свое название новой городской территории на сайте зоопарка, отправив вариант через форму обратной связи (красный кружок в правом нижнем углу).

«Сквер в будущем — это территория Сибири и Дальнего Востока. Здесь будут жить амурские тигры, леопарды, росомахи и прочие обитатели севера России», - рассказали в зоопарке.

Известно, что на ней до войны находился Этнографический музей под открытым небом (коллекция уникальных построек со всех концов Восточной Пруссии), после войны сквер был заброшен и страшен. После благоустройства там появятся дорожки, мостик через ручей, освещение, скамейки и кафе. Вход будет бесплатным.