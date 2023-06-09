В Калининграде открыли мемориальную доску в честь Андрея Шумилина

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде училище олимпийского резерва открыли мемориальную доску в честь спортсмена и политика Андрея Шумилина. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, торжественная церемония открытия барельефа прошла 8 июня.

В церемонии приняли участие спортсмены и политики, в числе которых – сенатор Совета Федерации и Герой России Александр Карелин.

После открытия мемориальной таблички состоялась встреча с Александром Карелиным.

Андрей Шумилин ушел из жизни 8 июня 2022 года после продолжительной болезни.

Андрей Анатольевич избирался депутатом городского совета депутатов и областного законодательного собрания, становился чемпионов Европы и Игр Доброй воли, был участником бронзового матча в элитной супертяжёлой весовой категории вольной борьбы на Олимпийских играх 1996 года.

В 2022 году областное Училище олимпийского резерва, готовящее преподавателей физической культуры и тренеров, получило имя Шумилина.

Ежегодно в Калининграде проводят именной турнир по вольной борьбе среди молодежи.