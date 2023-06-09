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НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:06

В Калининграде будут судить 51-летнего мужчину за разврат трех девочек и выложенное в интернет порно

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

51-летний житель Калининграда предстанет перед судом. Он обвиняется по статьям о разврате, сексуальных действиях в отношении малолетних и незаконном изготовлении и обороте порнографии.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного комитета, с июля по декабрь 2019 года мужчина в соцсетях переписывался с тремя малолетними девочками, возрастом от 10 до 12 лет, проживающими в Челябинской области и Оренбурге.

«Мужчина присылал детям интимные фото, вел с ними непристойную переписку», - отмечают в СК.

Более того, мужчина в мае 2021 обвиняемый разместил в свободном доступе в интернете видеозаписи порнографического содержания со своим участием.

Сейчас развратник в СИЗО ждет суда.