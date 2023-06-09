Власти просят жителей Калининграда поливать деревья у себя во дворах

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде которую неделю стоит сухая погода. В регионе началась засуха, как и предупреждали в МЧС. Трава в городе высохла, растениям не хватает воды.

В Дирекции ландшафтных парков Калининграда призвали горожан помогать растениям.

«Друзья, если во дворе вашего дома растут деревья, разбит газон или цветник, пожалуйста, поливайте их по мере возможности. Делать это лучше всего рано утром или вечером, когда садится солнце», – попросили калининградцев.

При этом отмечается, что «на каждое дерево в Калининграде никаких коммунальных служб не хватит».