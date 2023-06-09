Калининград вошел в топ городов для желанного летнего отдыха 2023

Калининград занял третье место после Санкт-Петербурга и Сочи в топ-10 городов, куда туристы хотели бы поехать летом 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Суточно.ру.

«За Санкт-Петербург проголосовали 20% респондентов, за Сочи - 17%, за Калининград - 15%», - следует из результатов опроса, в котором приняли участие более 5 тыс. человек.

В Калининграде этим летом средняя стоимость аренды жилья составит 3,1 тыс. рублей в сутки.

Интересно, что в топ-10 городов мечты для летнего отпуска попал и Зеленоградск, который набрал голосов больше, чем

Севастополь, Нижний Новгород и Москва.