Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2023 7:46

В поселке под Неманом покупатель вытащил крупную сумму из кассы, когда продавщица отошла

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в одном из поселков Немансокго района. Там кассир не досчиталась 7 тысяч рублей в кассе и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пролить свет на события оперативникам уголовного розыска помогли изъятые записи с камер видеонаблюдения.

«Один из покупателей, когда продавец отлучилась, тайно похитил деньги, после чего скрылся», - рассказали в полиции.

Хитрецом оказался 48-летний местный житель. Он признался, что деньги потратил на собственные нужды.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.