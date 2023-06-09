В поселке под Неманом покупатель вытащил крупную сумму из кассы, когда продавщица отошла

Инцидент случился в одном из поселков Немансокго района. Там кассир не досчиталась 7 тысяч рублей в кассе и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пролить свет на события оперативникам уголовного розыска помогли изъятые записи с камер видеонаблюдения.

«Один из покупателей, когда продавец отлучилась, тайно похитил деньги, после чего скрылся», - рассказали в полиции.

Хитрецом оказался 48-летний местный житель. Он признался, что деньги потратил на собственные нужды.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.