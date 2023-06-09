В Калининграде на Московском проспекте построят бассейн и автогородок для обучения детей ПДД

Территория будущего городка. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда решили приучать детей к культуре поведения на дороге. Для этого решено обустроить автогородок на Московском провспекте, 98, (сейчас рядом располагается Станция юных техников).

Как сообщила глава администрации города Елена Дятлова, уже ищут подрядчика, который построит городок до 1 сентября.

На площадке установят знаки, нанесут разметку, а сотрудники ГИБДД обещают регулярно проводить там уроки по безопасности и культуре поведения на дороге.

«Чтобы использовать прилегающую к Станции юных техников максимально эффективно, в центре площадки оборудуют бассейн для судомоделирования, вокруг него и будут кататься юные водители», - отметила Елена Дятлова.

Глава администрация сообщила, что в 2021 году по вине несовершеннолетних на дорогах города случилось 16 ДТП, в 2022 году –13 ДТП.