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НовостиОбщество9 июня 2023 8:06

В Калининграде начали проводить операции по протезированию коленных суставов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде начали проводить операции по протезированию коленных суставов. Так, в четверг, 8 июня, доктора провели эндопротезирование коленного сустава 66-летней жительнице города.

Как сообщает региональный Минздрав, осуществлять такие высокотехнологичные вмешательства в Центральной городской клинической больнице начали с весны этого года. За это время проведено около сорока эндопротезирований коленного сустава.

Как рассказал и. о. заведующего оперблоком ЦГКБ Максим Глинский, поставленные протезы очень анатомичные и функциональные.

По словам заведующего отделением, сейчас такие операции выполняются почти ежедневно, искусственные импланты для замены суставных поверхностей коленного сустава пациенту имеются в достаточном количестве.

Перед началом выполнения операций все специалисты, включая средний медперсонал, прошли переобучение на базе федеральных клиник Москвы.