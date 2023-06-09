За курение на Куршской косе теперь наказывают штрафом до 30 тысяч рублей

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» 9 июня усилили контроль за соблюдением правил безопасности.

Особенно следят за выполнением запрета на разведение костров и за пребыванием в лесах (вне экологических троп) с 9 по 28 июня.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, за курение, разведение огня в лесу установлен штраф для граждан от 15 до 30 тысяч рублей.

«Курить можно только в специально отведенных для этого местах в пределах поселков, турбаз и парковок», - отметили в администрации парка.

Для обеспечения контроля на косе будут сформированы дополнительные патрульные группы.

«Особое внимание государственная инспекция будет обращать на припаркованные на обочинах автомобили – определять местонахождение автовладельцев и составлять протоколы об административном правонарушении», - отметили в нацпарке.

Напомним, с 9 по 28 июня запрещается также разведение огня (в том числе в мангалах) на пикниковом месте у озера Чайка и пребывание в лесу вне пределов экологических троп и маршрутов.