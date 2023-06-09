В Калининградской области возле туристических достопримечательностей начали ставить вышки 4G

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области в малонаселенных поселках и в популярных туристических локациях ставят вышки 4G. В частности, новая станция появилась в поселке Некрасово у замка Шаакен, в поселке Заливино у исторического маяка, на территории музейного комплекса нацпарка «Куршская коса» и в поселке Матросово, популярном у калининградских рыбаков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, вышки сотовой связи построены в рамках реализации второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Проект призван обеспечить цифровыми услугами населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек.

Еще десять станций введут в эксплуатацию до конца года.