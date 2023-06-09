В мэрии объяснили, зачем меняют исторические бордюры на улице Красной

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде при ремонте улицы Красной снимают и увозят исторические гранитные бордюры. Их заменят современными.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, уверяя, что иного выхода нет.

«Увы, но оставить на Красной старые бордюры не получится, если мы хотим чтобы улица получилась «прямая и нарядная». Со временем на старых образовались многочисленные сколы и неровности, они сами по себе разных размеров, поэтому архитекторы приняли такое решение», - рассказали в мэрии, посоветовав горожанам не сильно переживать из-за этого, мол, на Красной «в принципе используется много современных материалов, те же тротуары из клинкера».

Отмечается, что сами бордюры не собираются выкидывать.

«Скорее всего их используем на соседней Пацаева, проект капремонта которой уже в разработке и там «исторического» будет больше», - сказали в администрации.