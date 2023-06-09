Какие улицы остались в Калининграде без света и воды 9 июня

В Калининграде несколько улиц в пятницу, 9 июня, останутся без электроэнергии из-за плановых отключений.

Так, по данным городской администрации, для модернизации оборудования подстанций до 18.00 отключены от энергоснабжения потребители по:

ул. Островского 18-21, 24,40,16-17,

ул. Тельмана 59,61,65,67,69,73,75,76,77,78, 79, 82,83-85, 84, 86,87,88,94,96,

ул. Лейтенанта Князева 58,

ул. Колхозная 2а-б, 4а-б,3-5,

ул. Чехова 15б, 24, 28, 34, 35, 40, 42, 44, 46.

До 16.00 по адресам:

ул. Хрисанфова 1,2,3,4,5,6,7,8,9.11,12,13,14, 15, 16,17,18,21,23,25,29,31,32,36,38,40,44, 52,56.

До 18.00 на:

пр-кте Мира 102,104-104а, 106, 108,110 - 120, 120а,122, 124-126,

ул. К. Маркса 67-71,75,83,

ул. Каменная 1,1а,3, 4,5, 6,7, 7а,9, 10,12,

пер. Энгельса 2,

ул. Каштановая аллея 59,62,71,

ул. Степана Разина 33,31а, 39а;

ул. Комсомольская 78,80, 82-82а,84,

ул. Чекистов 14-16,20,22, 24,

ул. К. Леонова 52а, 56,60,61б-61г, 62-62а, 63-71, 59-61а, 58-60, 62-64,69,

ул. Молочинского 9-15

С 13.30 до 18.00 без света:

ул. Эльблонгская 24,30, 30а,31, 33-35, 37,

ул. Багратиона 144а,156-160,

пер. Южный 1-7,2-6,11-15.