В День России у Верхнего озера в Калининграде проведут бесплатный концерт

В Калининграде в понедельник, 12 июня, в честь Дня России для всех желающих организуют концерт. Сцена будет установлена у Верхнего озера.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мероприятие, посвященное празднику Дню России будет совмещено с Фестивалем национальных культур «В дружбе народов – единство России».

В этот день выступят:

- ансамбль песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота;

- Калининградский театр эстрады Дома искусств;

- государственное учреждение культуры музыкальный театр «Рада» (Белоруссия).

Праздничная программа начнется в 11.00.