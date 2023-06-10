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НовостиОбщество10 июня 2023 7:59

В День России у Верхнего озера в Калининграде проведут бесплатный концерт

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в понедельник, 12 июня, в честь Дня России для всех желающих организуют концерт. Сцена будет установлена у Верхнего озера.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мероприятие, посвященное празднику Дню России будет совмещено с Фестивалем национальных культур «В дружбе народов – единство России».

В этот день выступят:

- ансамбль песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского флота;

- Калининградский театр эстрады Дома искусств;

- государственное учреждение культуры музыкальный театр «Рада» (Белоруссия).

Праздничная программа начнется в 11.00.