Житель Светлогорска погасил долг в 2 млн рублей после ареста двух его «Мерседесов»

Житель Светлогорска накопил крупный долг по кредитам, не исполнял требования судебных приставов в установленные сроки. Поэтому на его два «Мерседеса» 2007 и 2011 года был наложен аресты. Также должнику временно ограничили выезд из России.

«Чтобы транспортные средства не были реализованы на торгах, владелец полностью погасил задолженность и оплатил исполнительский сбор в 150 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе УФССП по Калининградской области.

Все ограничения с должника и его имущества были сняты.